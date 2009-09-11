Литвин обіцяє звернутися до суду щодо депутатів-сумісників

Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН обіцяє звернутися до суду щодо народних депутатів-сумісників одразу після відновлення роботи парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, про це спікер заявив на засіданні Погоджувальної ради ВР, коментуючи прохання голови комітету з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності парламенту Олександра ЄФРЕМОВА підписати документи до суду про примусове позбавлення депутатських повноважень начальника кримської міліції Геннадія МОСКАЛЯ, який є народним депутатом від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

«Якщо Верховна Рада не працює, то ніхто зарплату не отримує, в тому числі й голова Верховної Ради», - сказав В.ЛИТВИН.

О.ЄФРЕМОВ зазначив, що вчора відбулося засідання регламентного комітету ВР, на якому було розглянуто питання щодо депутатів-сумісників.

«Комітет звертається до голови ВР з проханням звернутися до суду відносно сумісництва депутатом МОСКАЛЕМ», - сказав О.ЄФРЕМОВ.

За його словами, інші депутати-сумісники звернулися до комітету з проханням дати їм час на відтермінування ухвалення відповідних рішень.

Водночас перший заступник лідера фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН зауважив, що регламентний комітет діє за подвійними стандартами. Він нагадав, що у фракції Партії регіонів, яку представляє О.ЄФРЕМОВ, також є депутат-сумісник Василь ХАРА, однак стосовно комітет не ухвалював жодного рішення.

Як повідомляв УНІАН, 10 вересня у прес-службі Партії регіонів повідомили, що регламентний комітет Верховної Ради підготував документи про примусове позбавлення Г.МОСКАЛЯ депутатських повноважень.

У Партії регіонів зазначили, що з згідно з процедурою, ці матеріали перед направленням їх до Адміністративного суду повинен підписати голова Верховної Ради Володимир ЛИТВИН.

Г.МОСКАЛЯ було призначено начальником Головного управління МВС Криму – заступником міністра внутрішніх справ України 19 серпня.