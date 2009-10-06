КС виніс рішення у справі про право на допомогу адвоката

Будь-яка особа на території України має конституційне право на правову допомогу адвоката під час допиту його як свідка або в разі виклику для надання пояснень до державних органів, а також право вільно обирати адвоката як свого представника чи захисника в державних органах.

Як передає кореспондент УНІАН, таке рішення сьогодні оприлюднив Конституційний Суд України у справі за конституційним зверненням громадянина Ігоря ГОЛОВАНЯ щодо офіційного тлумачення положень статті 59 Основного закону (справа про право на правову допомогу).

Автор звернення просив КС роз’яснити положення частини першої згаданої статті “кожен має право на правову допомогу” та частини другої “для ... надання правової допомоги при вирішенні справ у судах та інших державних органах в Україні діє адвокатура”.

Необхідність в офіційному тлумаченні І.ГОЛОВАНЬ пояснив неоднозначністю розуміння і застосування зазначених положень Конституції посадовими особами органів прокуратури, зокрема слідчими при проведенні допитів свідків у кримінальних справах. На його думку, відмова слідчих проводити процесуальні дії зі свідком у присутності його адвоката та у наданні правової допомоги особі під час дачі пояснень в інших держорганах є обмеженням конституційного права на правову допомогу і може призвести до порушення прав людини і громадянина.

Вирішуючи порушені у конституційному зверненні питання, КСУ виходив з того, що право особи на правову допомогу, закріплене у ст. 59 Конституції України, є одним із основних конституційних, невід’ємних прав людини і має загальний характер. Тому поняття “кожен”, наголосив Конституційний Суд, охоплює всіх без винятку осіб – громадян України, іноземців та осіб без громадянства, які перебувають на території нашої держави.

У резолютивній частині рішення КС зазначається, що положення частини першої ст.59 Конституції треба розуміти “як гарантовану державою можливість будь-якій особі незалежно від характеру її правовідносин з державними органами, юридичними та фізичними особами, тощо вільно, без неправомірних обмежень отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі і формах, як вона того потребує”.

Конституційний Суд також розтлумачив, що особа під час допиту її як свідка в органах досудового слідства має право на правову (юридичну) допомогу від обраної за власним бажанням особи в статусі адвоката, що не виключає можливості отримання такої допомоги від іншої особи, якщо законами України щодо цього не встановлено обмежень.

Відповідаючи на запитання журналістів на прес-конференції після оприлюднення рішення КСУ, суддя-доповідач у справі Ярослава МАЧУЖАК зазначила, що Кримінально-процесуальний кодекс дійсно не містить норми про допомогу адвоката свідкам у кримінальній справі, однак рішення Конституційного Суду є пріоритетним. Тому від сьогодні, пояснила вона, кожна особа, стосовно якої відбуваються процесуальні дії як щодо свідка, має право вимагати від органів слідства присутності адвоката і самостійно обирати собі захисника.

При цьому суддя звернула увагу, що Конституцією не передбачена безкоштовна правова допомога свідку, яка гарантується державою лише особам, котрі перебувають у статусі обвинуваченого або підозрюваного.