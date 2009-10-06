БЮТ обіцяє відкликати позов про заборону критики Тимошенко

Блок Юлії Тимошенко вирішив відкликати із Печерського районного суду столиці позов про заборону недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра. Про це заявив заступник голови Верховної Ради України Микола ТОМЕНКО, виступаючи на каналі ICTV в програмі «Свобода слова», повідомили УНІАН у прес-службі народного депутата.

Зокрема, М.ТОМЕНКО наголосив, що позов ВО «Батьківщина» до Печерського районного суду міста Києва був спробою звернути увагу на необхідність не допустити наповнення ефірів негативною інформацією і перетворити президентську виборчу кампанію в політичні «розбірки» та обливання один одного брудом. «Ми вже мали сумний досвід, коли в політичній рекламі багатьох кандидатів у президенти ділили Україну на три сорти та принижували власний народ», - сказав М.ТОМЕНКО.

Віце-спікер зауважив, що, «на жаль, ця дискусія засвідчила, що кожна команда вважає, що вона не матиме проблем під час президентської виборчої кампанії і згода на конструктивну змістовну і позитивну дискусію їй не потрібна».

М.ТОМЕНКО повідомив, що БЮТ прийняв рішення відкликати згаданий позов, але нагадує, що коли не зупинити таку війну, то переможців в ній не буде. «У виборчій кампанії беруть участь багато кандидатів з непростою біографією і очевидно, що фрагменти цієї біографії так само стануть предметом рекламних зацікавлень», - зауважив він.

Заступник голови ВР сказав, що «ідеально було б вирішити проблему до початку виборчої кампанії, але, на жаль, це не вдалося. Проблема, якою буде інформаційна складова виборчої кампанії, залишається відкритою, але я переконаний, що до цієї теми і громадськість, і медіа спільнота ще повернеться».

Як повідомляв УНІАН, 22 вересня ц. р. Печерський районний суд міста Києва заборонив поширення будь-якої недобросовісної реклами щодо діяльності прем’єр-міністра, голови партії “Батьківщина” Юлії ТИМОШЕНКО. Суд ухвалив відповідне рішення за позовом політичної партії “Батьківщина” до громадянина Петра ПІДЛУБНОГО.

Як повідомило УНІАН джерело в БЮТ, відео-ролик під назвою “Краще б вона відпочивала, ніж працює” був розісланий на всі центральні телеканали від імені П.ПІДЛУБНОГО. “Батьківщина” просила суд визнати незаконними та протиправними дії відповідача стосовно замовлення, виготовлення та розміщення недобросовісної реклами.

Разом з позовом суду була надана заява про забезпечення позову, в якій порушено питання про заборону відповідачу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності Ю.ТИМОШЕНКО. Позивач обгрунтував свої вимоги тим, що така реклама має антисоціальний характер та дискредитує уряд.

Суд ухвалив рішення задовольнити позов.

”Заборонити ПІДЛУБНОМУ Петру Сильвестровичу та будь-яким іншим фізичним та юридичним особам, незалежно від форми власності, розміщувати на біг-бордах, інших зовнішніх рекламних носіях, радіо та телебаченні, мережі Інтернет, в електронних ЗМІ будь-яку недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина” зокрема, рекламні ролики, що містять недобросовісну рекламу відносно діяльності глави уряду України – голови політичної партії “Всеукраїнське об’єднання “Батьківщина”, а також будь-яку іншу недобросовісну соціальну рекламу, та оприлюднювати її в будь-який спосіб до розгляду спору по суті”, - зазначалося в ухвалі суду.

Після цього опоненти прем’єра звинуватили її в запровадженні цензури. А народний депутат України, представник Партії регіонів Олена ЛУКАШ оскаржила ухвалу Печерського суду щодо заборони реклами, у якій критикується діяльність прем’єр-міністра Ю.ТИМОШЕНКО.