Матеріали Рахункової палати хочуть передати правоохоронцям

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ не виключає, що оприлюднені вчора у Верховній Раді матеріали Рахункової палати про ситуацію в економіці України стануть предметом розгляду правоохоронних органів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.ЯНУКОВИЧ заявив на зустрічі з українськими підприємцями, яка проходить сьогодні в Києві.

Політик констатував, що у вчорашній доповіді голови Рахункової палати Валентина СИМОНЕНКА, яку він оприлюднив з трибуни ВР, констатується «жахлива ситуація в українській економіці», яка викликана прорахунками чинного уряду».

«Якщо це було б в інші часи, ця доповідь була би на столі у правоохоронних органах, які повинні були б приймати дуже серйозні рішення», - оцінив матеріали Рахункової палати В.ЯНУКОВИЧ. Водночас політик зауважив, що цей «передвиборчий-виборчий період остаточно руйнує систему державного управління в країні».

“І «непрофесійне управління» - це дуже м’яка оцінка”, - резюмував В.ЯНУКОВИЧ.

Як повідомляв УНІАН, учора, 7 жовтня, за засіданні Верховної Ради голова Рахункової палати заявив, що кризові процеси в Україні посилюються. В.СИМОНЕНКО повідомив, що за підсумками 9 місяців цього року «видно загрозливі тенденції зниження надходжень до Державного бюджету, порівняно з 2008 роком». За його словами, якщо за результатами 8 місяців такі надходження знизилися на 14 млрд., то вже за 9 місяців – «це вже майже 23 млрд. грн».

Голова Рахункової палати зазначив, що за 9 місяців до Держбюджету надійшло 146 млрд. грн., що становить 61% від річного плану. За його даними, витрати Державного бюджету також не виконуються. Він сказав, що, зокрема, близько 80% бюджетних програм соціального характеру не виконано за підсумками 8 місяців. В.СИМОНЕНКО також зазначив, що державний борг зростає посиленими темпами, і за підсумками року він може збільшитися в два рази.