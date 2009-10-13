Кислинського подали на звільнення
16:31, 13 жовтня 2009Право
0 0
Голова СБУ Валентин Наливайченко вніс подання президенту на звільнення свого заступника Андрія Кислинського. Цю інформацію підтвердило джерело в СБУ.
Голова СБУ Валентин Наливайченко вніс подання президенту на звільнення свого заступника Андрія Кислинського.
Цю інформацію підтвердив "Українській правді" співрозмовник у СБУ.
"Так, подання було внесене сьогодні", - сказав співрозмовник.
Як відомо, Міносвіти підтвердило у понеділок, що Кислинський не навчався в університеті імені Шевченка в ті роки, які значаться в його дипломі. Раніше Геннадій Москаль заявив, що диплом Кислинського фальшивий.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter