Прокуратура отримала матеріали за фактом стрілянини в Києві

Міліція Дніпровського району Києва передала до районної прокуратури для прийняття відповідного процесуального рішення матеріали, зібрані за фактом стрілянини за участю помічника одного з народних депутатів на Броварському проспекті столиці 9 жовтня.

Як повідомили УНІАН у Дніпровському райуправлінні міліції, молодий чоловік, який застосував пістолет травматичної дії, справді є помічником одного із депутатів (кого саме і від якої політичної сили, не уточнюється), і працює на громадських засадах.

Як зазначив співрозмовник агентства, у посвідченні чоловіка, крім напису «помічник-консультант», не було жодних інших записів.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 9 жовтня вночі молодий чоловік, який назвався помічником народного депутата, з пістолета для відстрілу гумових куль поранив у ногу водія автомобіля. Інцидент стався на Броварському проспекті навпроти «Макдональдса». За інформацією міліції, інцидент виник на побутовому грунті через суперечку. Зокрема, чоловік, який назвався помічником народного депутата, перебуваючи за кермом автомобіля, почав висловлювати претензії іншому водію, який рухався попереду, через те, що той начебто їде повільно. Водій, до якого висувалися претензії, бризнув у свого опонента одеколоном. Той дістав пістолет і зробив постріл в напрямку противника.