Запроваджено мораторій на виселення творчих спілок із приміщень

Верховна Рада України ухвалила постанову ”Про запровадження мораторію на виселення творчих спілок”.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” проголосувало 338 із 434 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

У постанові зазначається, що це рішення необхідне, зважаючи на те, що сьогодні у Києві та інших регіонах України відбувається виселення творчих спілок з приміщень, які вони займали на законних підставах упродовж десятків років, та з метою розвитку і збереження національної культури.

Депутати доручили органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування тимчасово, до схвалення відповідного закону:

припинити прийняття рішень і призупинити виконання раніше прийнятих рішень про виселення творчих спілок із займаних ними на законних підставах приміщень державної та комунальної власності;

не допускати практики безпідставного розірвання чи припинення договорів оренди з творчими спілками, а також закріпити за ними переважне право на укладення договору оренди на новий строк.

Крім того, уряду рекомендовано невідкладно розробити проект закону щодо заборони виселення творчих спілок із займаних ними на законних підставах приміщень державної та комунальної власності.