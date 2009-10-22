ВР ухвалила законопроект щодо адміністративних посад в судах

Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроект №1122-1 "Про внесення змін до закону України "Про судоустрій України" (щодо адміністративних посад в судах)". За відповідне рішення проголосував 241 депутат з 436 зареєстрованих в залі.

Проект закону передбачає запровадження такого підходу до вирішення питань призначення суддів на посади голів та заступників голів судів загальної юрисдикції (за винятком Верховного суду України) та їх звільнення з цих посад (крім випадків закінчення п`ятирічного строку перебування на відповідних адміністративних посадах, а також припинення повноважень судді), відповідно до якого це здійснюватиметься Радою суддів України. Пропонується встановити, що подання про призначення на такі посади до Ради суддів України буде вносити голова ВСУ. Зазначене подання щодо кандидатів на адміністративні посади в місцевих та апеляційних загальних судах готуватиметься на підставі рекомендації відповідної ради суддів, а щодо кандидатів на адміністративні посади в спеціалізованих судах - на підставі рекомендації ради суддів спеціалізованих судів.