Медведька запитують щодо підстав порушення справи проти мера Ужгорода

Народні депутати України із фракції Партії регіонів Григорій СМІТЮХ та Іван ВЕРНИДУБОВ звернулися з депутатським запитом до генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА стосовно перевірки правових підстав порушення кримінальної справи проти мера Ужгорода Сергія РАТУШНЯКА.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідний запит на засіданні парламенту зачитав голова ВР Володимир ЛИТВИН.

Як повідомляв УНІАН з посиланням на прес-службу “Фронту змін”, 6 серпня мер Ужгорода Серій РАТУШНЯК скоїв напад на 21-річну активістку громадської ініціативи “Фронт змін”. Дівчина отримала струс головного мозку і численні забої.

Окрім того, мер Ужгорода сказав образливі слова на адресу А.ЯЦЕНЮКА.

Прокуратура Закарпатської області порушила стосовно С.РАТУШНЯКА справу за трьома статтями Кримінального кодексу: 296 (хуліганство), 365 (перевищення влади або службових повноважень) і 161 (порушення рівноправ`я громадян залежно від їх расової, національної приналежності або ставлення до релігії).