Тимошенко знову просить вето на закон про соцстандарти

16:40, 26 жовтня 2009
Право
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Лист до Президента

Прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО просить Президента України Віктора ЮЩЕНКО застосувати вето на ухвалений Верховною Радою Закон «Про встановлення прожиткового мінімуму та мінімальної заробітної плати у 2010 році».

Як повідомили УНІАН в Управлінні Кабінету міністрів у зв`язках із ЗМІ, лист із відповідним проханням Ю.ТИМОШЕНКО направила главі держави ще 22 жовтня.

«Як відомо, основним принципом побудови бюджетної системи будь-якої держави є неупереджений, фінансово виважений розподіл національного продукту», - йдеться у листі.

«На жаль, ігноруючи економічні аксіоми, керуючись виключно передвиборчим популізмом, нехтуючи здоровим глуздом, окремі політичні сили намагаються втягнути Україну в економічний хаос…”, - наголошує прем’єр-міністр.

“Підтверджуючи своє прагнення до продовження проведення економічних реформ навіть в умовах світової фінансової кризи, прошу Вас застосувати право вето Президента України до зазначеного Закону», - наголошує Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 жовтня Верховна Рада України прийняла закон «Про встановлення прожиткового мінімуму і мінімальної зарплати в 2010 році».

Законом встановлюється прожитковий мінімум на одну людину з розрахунку на місяць у розмірі: з 1 листопада 2009 року – 701 грн., з 1 січня 2010 року – 825 грн., з 1 квітня – 839 грн., з 1 липня – 843 грн., з 1 жовтня – 861 грн., з 1 грудня – 875 грн.

Крім того, законом встановлена мінімальна заробітна плата з 1 листопада 2009 року – 744 грн., з 1 січня 2010 року – 869 грн., з 1 квітня – 884 грн., з 1 липня – 888 грн., з 1 жовтня – 907 грн., з 1 грудня – 922 грн.

Коментуючи прийняття цього закону, заступник міністра фінансів Владимир МАТВІЙЧУК заявив, що через збільшення мінімальної заробітної плати потрібно буде скоротити 45% працівників бюджетної сфери. За його словами, підвищити мінімальну зарплату в умовах кризи можна лише завдяки скороченню працівників на підприємствах і здійсненню «зрівнялівки в оплаті праці». На думку В.МАТВІЙЧУКА, це призведе до банкрутства низки підприємств.

21 жовтня на засіданні уряду Ю.ТИМОШЕНКО заявила, що має намір рекомендувати Президентові ветувати закон про підвищення соціальних стандартів.

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