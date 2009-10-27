Кабмін продовжує боротися з неіснуючим вже гральним бізнесом

При Кабінеті міністрів України створена та працює робоча група, завданням якої є напрацювати зміни до законодавства, які б дозволили більш ефективно виявляти зловживання та порушення закону про заборону грального бізнесу з боку Інтернет-закладів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції у Києві повідомив начальник Департаменту боротьби з економічною злочинністю МВС України Леонід СКАЛОЗУБ.

За його словами, ця група працює ефективно, зокрема, у напрямках розробки принципів ліцензування провайдерів, відповідальності за правопорушення, оскільки у багатьох країнах Європи Інтернет-провайдери несуть відповідальність за нереагування на приписи правоохоронних органів.

Як сказав Л.СКАЛОЗУБ, на перших етапах після вступу в дію закону про заборону грального бізнесу завданням міліції було виявлення гральних закладів, але у зв’язку із перепрофілюванням цих закладів в Інтернет-клуби стало складніше документувати правопорушення, оскільки фактично відвідувачам цих клубів надається доступ до азартних ігор в мережі Інтернет. При цьому в таких діях задіяна ціла ланка структур, у тому числі тих, які мають Інтернет-ресурси, що знаходяться за кордоном.

Водночас Л.СКАЛУЗУБ висловив упевненість, що робота зазначеної групи допоможе врегулювати проблемні питання, які стосуються діяльності Інтернет-клубів.

Він повідомив, що на даний час працівниками ДСБЕЗ викрито 240 фактів порушення закону про заборону грального бізнесу Інтернет-закладами, в результаті чого порушено 27 кримінальних справ, складено 189 адміністративних протоколів, у тому числі щодо службових осіб цих закладів, 126 – стосовно гравців, вилучено 625 одиниць комп’ютерної техніки.

Також органами внутрішніх справ викрито 579 фактів протиправної діяльності гральних закладів, у яких вилучено 6 тис. 141 ігровий автомат.