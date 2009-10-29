ГПУ отримала з Німеччини результати експертизи плівок Мельниченка

Днями до Генеральної прокуратури України з Німеччини надійшли результати фоноскопічної експертизи записів екс-майора Державної служби охорони Миколи МЕЛЬНИЧЕНКА, нібито зроблених у кабінеті колишнього Президента України Леоніда КУЧМИ.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Генпрокуратури.

«Так, ми підтверджуємо, що результати експертизи днями надійшли. Зараз вони знаходяться у керівника слідчої групи ХАРЧЕНКА, (яка розслідує справу про вбивство журналіста Георгія Гонгадзе – УНІАН), і перекладаються, оскільки надійшли на англійській мові», - сказали у прес-службі відомства.

Водночас в Генпрокуратурі поки що не повідомляють, яких висновків дійшли експерти, оскільки переклад даних експертизи ще не завершено. Після того як він буде зроблений, матеріали будуть проаналізовані й приєднані до справи для проведення подальших слідчих дій.