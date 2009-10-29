У Дніпропетровську почався суд над депутаткой міськради

Дніпропетровськ. 29 жовтня. УНІАН. 28 жовтня у Кіровському районному суді Дніпропетровська розпочався розгляд кримінальної справи за обвинуваченням депутата Дніпропетровської міської ради, голови постійної комісії з питань соціально-економічного розвитку, бюджету і фінансів Ірини Ш., яка підозрюється у хабарництві.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Дніпропетровської області.

Прокуратура висунула депутату обвинувачення за ч.2 ст. 368 та ч.1 ст.366 Кримінального кодексу України.

За інформацією прокуратури, встановлено, що Ірина Ш. 30 липня 2009 р. отримала від генерального директора одного з підприємств Дніпропетровська хабар в розмірі 150 тис. грн. за погодження проекту рішення виконкому Дніпропетровської міської ради «Про передачу земельної ділянки по вул. Плеханова в оренду підприємству для проектування та благоустрою будівлі готелю «Весна».

Депутат також погодилася зменшити втричі розмір обов’язкового внеску підприємства на розвиток інженерно-транспортної і соціальної інфраструктури Дніпропетровська.

Під час судового процесу захисником підсудної заявлено клопотання про зміну запобіжного заходу на підписку про невиїзд, яке судом залишено без задоволення.

Наступне слухання справи призначено на 12 листопада 2009 р.