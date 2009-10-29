Президент зупинив дію чергового розпорядження уряду

Президент України Віктор ЮЩЕНКО зупинив дію розпорядження Кабінету міністрів України «Питання Загального реєстру податкових накладних».

Текст відповідного указу розміщено на сайті глави держави

Уряд, своїм рішенням від 23 вересня 2009 року, запровадив реєстрацію податкових накладних платників податку - продавців товарів (робіт, послуг) у Загальному реєстрі податкових накладних та уповноважив Державну податкову адміністрацію України встановити порядок ведення цього Реєстру.

Кабінет міністрів України також установив, що податкова накладна надається покупцю товарів (робіт, послуг) після внесення відомостей про неї до Реєстру.

У разі порушення продавцем установленого порядку реєстрації податкових накладних Державна податкова адміністрація України має право проводити перевірку достовірності зазначених платником податку сум податкових зобов`язань з метою встановлення права покупця на включення сум податку на додану вартість до податкового кредиту. Надходження до органу державної податкової служби інформації про виявлення розбіжностей у даних податкової накладної та Реєстру є підставою для проведення позапланової виїзної перевірки продавця та покупця, а невідповідність даних, зазначених у податковій накладній, даним Реєстру не звільняє продавця від обов`язку включення суми податку на додану вартість, зазначеної в податковій накладній, до суми податкових зобов`язань за відповідний звітний період, при цьому покупець втрачає право на податковий кредит відповідно до податкової накладної, якщо сума податку на додану вартість згідно з накладною не відображена продавцем у податковій декларації або продавець не провів у повному обсязі розрахунки з бюджетом за такою декларацією.

На переконання В.ЮЩЕНКА, це розпорядження Кабінету міністрів України не відповідає Конституції України, за якою кожен зобов`язаний сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом, система оподаткування, податки і збори встановлюються виключно законами України, прийняття законів належить до повноважень парламенту - Верховної Ради України як єдиного законодавчого органу в Україні.

Президент констатує, що таким чином, вирішивши підзаконним актом питання, віднесені Конституцією України до сфери законодавчого регулювання, Кабінет міністрів України діяв з перевищенням повноважень та у спосіб, що не передбачений Конституцією та законами України, а отже, порушив низку норм Конституції України.

Одночасно, В.ЮЩЕНКО звернувся до Конституційного Суду України з поданням щодо відповідності Конституції України (конституційності) розпорядження Кабінету міністрів України від 23 вересня 2009 року № 1178-р «Питання Загального реєстру податкових накладних».