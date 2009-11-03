МОЗ готове звітувати щодо витрат на грип

Міністерство охорони здоров’я готове надати Генеральній прокуратурі всю інформацію щодо витрат на протиепідеміологічні заходи.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.

«Міністерство охорони здоров’я ще не має жодної офіційної інформації (від Генпрокуратури – УНІАН). Але якщо це буде потрібно, міністерство готове надати дані, куди витрачалась кожна копійка», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості чиновників МОЗ при використанні коштів, виділених на протидію поширенню на територію України грипу А/Н1N1.

За інформацією прес-службі Генпрокуратури, справу порушено за матеріалами перевірки додержання бюджетного та фінансового законодавства службовими особами МОЗ. Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.