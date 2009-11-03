МОЗ готове звітувати щодо витрат на грип
ГПУ порушила справу
Міністерство охорони здоров’я готове надати Генеральній прокуратурі всю інформацію щодо витрат на протиепідеміологічні заходи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив перший заступник міністра охорони здоров’я України Василь ЛАЗОРИШИНЕЦЬ.
«Міністерство охорони здоров’я ще не має жодної офіційної інформації (від Генпрокуратури – УНІАН). Але якщо це буде потрібно, міністерство готове надати дані, куди витрачалась кожна копійка», - сказав він.
Як повідомляв УНІАН, Генеральна прокуратура порушила кримінальну справу за фактом службової недбалості чиновників МОЗ при використанні коштів, виділених на протидію поширенню на територію України грипу А/Н1N1.
За інформацією прес-службі Генпрокуратури, справу порушено за матеріалами перевірки додержання бюджетного та фінансового законодавства службовими особами МОЗ. Кримінальну справу порушено за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст.325 (порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням, якщо вони спричинили загибель людей чи інші тяжкі наслідки) та ч. 2 ст. 367 (службова недбалість, що спричинила тяжкі наслідки) Кримінального кодексу України.