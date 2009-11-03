Україна і Молдова підпишуть угоду про права нацменшин

Україна і Молдова планують підписати угоду про співпрацю в забезпеченні прав національних меншин.

Як передає кореспондент УНІАН, про відповідні домовленості повідомила секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА під час спільного підходу до журналістів з віце-прем`єр-міністром, міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Юріє ЛЯНКЕ.

За її словами, на основі цієї угоди буде створена комісія, яка займатиметься питаннями забезпечення прав національних меншин на території Молдови і України.

Зокрема, пояснила секретар РНБО, йтиметься про підтримку країнами своїх національних громад, надання їм можливості вивчати рідну мову, читати видання рідною мовою, дивитися програми телебачення і радіо.