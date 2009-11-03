АМК завтра озвучить перші результати розслідування стосовно ліків

Антимонопольний комітет України завтра озвучить перші результати розслідування у сфері виробництва й торгівлі лікарськими засобами і медичними препаратами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив виконуючий обов`язки голови АМК Олександр МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ми продовжуємо розслідування у сфері лікарських засобів і медичних препаратів. По всій території України слідчі групи комітету за підтримки співробітників СБУ, МВС і Держінспекції за цінами проводять перевірки діяльності великих оптових постачальників лікарських засобів і медпрепаратів на території України, а також великих українських виробників цих товарів», - сказав він.

О.МЕЛЬНИЧЕНКО заявив, що завтра на прес-конференції він озвучить перші результати цього розслідування й повідомить про факти порушень.

В.о. голови АМК також повідомив, що працює гаряча лінія за номером (044) 235-33-71, куди всі можуть повідомляти про порушення у сфері лікарських засобів і медичних препаратів.

Як повідомляв УНІАН, раніше Антимонопольний комітет України висунув вимоги до оптових і роздрібних фармацевтичних компаній утриматися від підвищення цін на лікарські засоби й медичні препарати, що використовуються під час профілактики й лікування грипу.

Зокрема, АМК вимагає від учасників ринку медикаментів забезпечити незмінність цін на лікарські засоби «грипової» групи та такі вироби медичного призначення, як вартно-марлеві пов’язки тощо.

Вартість медикаментів має залишитися на рівні цін, що діяли на 23 жовтня 2009 року, наголошують в АМК.

“Якщо фармацевтичні компанії, зокрема аптеки, підвищили ціни, Комітет вимагає повернути їх до попереднього рівня. В іншому разі АМК розглядатиме дії учасників ринку медикаментів як порушення конкуренційного законодавства та застосовуватиме штрафні санкції до 10% річного обороту кожного з підприємств”, - наголошується у заяві АМК.

“Усій системі органів Антимонопольного комітету дано доручення здійснити перевірки виконання гравцями фармацевтичного ринку вимог Комітету та, у разі виявлення неправомірних дій, застосувати жорсткі конкуренційно-фінансові санкції й вийти з пропозиціями до відповідних державних інстанцій щодо позбавлення ліцензій на цей вид діяльності тих суб’єктів, які в сьогоднішній епідеміологічній ситуації у країні завищують ціни на медикаменти”, - прокоментував ситуацію О.МЕЛЬНИЧЕНКО.