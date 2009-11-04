СБУ попереджала Кабмін і РНБО про загрозу епідемії грипу

Служба безпеки України попереджала Кабінет міністрів і Раду національної безпеки і оборони України про загрозу епідемії грипу, що насувалася, за 10 днів до її початку

Про це в інтерв`ю газеті ”Сегодня” (№ 243 від 4 листопада 2009 р.) повідомив глава СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

”Ще 20 жовтня, тобто практично за півтора тижні до офіційного визнання пандемії, ми письмово, за моїм підписом, інформували Кабмін, РНБО про загрозу надзвичайно небезпечної ситуації. Виклали своє бачення її можливого розвитку. Наголошували, неприйняття оперативних і ефективних заходів може спричинити найсерйозніші наслідки...” - сказав він.

Водночас, відповідаючи на запитання про можливість введення в країні у зв`язку з епідемією надзвичайного стану, В.НАЛИВАЙЧЕНКО сказав: ”Дуже не хотілося б...”

Разом з тим він повідомив, що СБУ активно підключилася до перевірки ефективності розслідування використання бюджетних коштів, спрямованих на запобігання епідемії. ”Ми тільки за два дні перевірили 80 столичних аптек, 29 - в Київській області, більш як 800 - в інших регіонах. Виявлено факти корупції, приховування ліків, завищення цін на них”, - наголосив глава СБУ. При цьому він ще раз висловив здивування і спростував інформацію про те, що СБУ закрила 16 аптек, в яких були виявлено порушення: ”Звідки взялася ця цифра, не розумію. Ми не маємо права закривати аптеки, це не наша функція. Однак вказати Міністерству охорони здоров`я на грубі порушення, хоча, думаю, там і без нас про них знають, зобов`язані”.

Щодо теми профілактики респіраторних захворювань серед співробітників СБУ В.НАЛИВАЙЧЕНКО повідомив, що захисними масками служба забезпечена на 100 % (їх шили санітарки в госпіталі), а санобробка приміщень центрального апарату провадитися з додаванням спеціальних масел.