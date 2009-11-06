Брати Клички в суді відстояли свою незалежність

Вища судова інстанція Німеччини відмовилася розглядати позов колишнього промоутера братів КЛИЧКІВ Клауса–Пітера КОЛЯ, який вимагав продовжити контракт з Володимиром і Віталієм або виплатити йому 5 млн. євро компенсації. Брати КЛИЧКИ відстояли свою незалежність, повідомили УНІАН у прес-службі боксерів.

За інформацією прес-служби, 5 листопада ц.р. завершився судовий процес, який тривав упродовж 5 років, ініційований К.–П.КОЛЕМ проти Володимира і Віталія КЛИЧКІВ. У 2004 році Віталій і Володимир КЛИЧКИ, завершивши контракт з компанією Universum Box Promotion і К.–П.КОЛЕМ, заснували свою промоутерську компанію К2. На переконання їхнього колишнього промоутера, контракт не було завершено і він мав бути продовжений. Це і з`явилося предметом судових розглядів. Вимоги промоутера – продовження контракту або фінансова компенсація в сумі 5 млн. євро. «Два попередні судові засідання закінчилися програшем К.-П.КОЛЯ, і 5 листопада вища судова інстанція Німеччини відмовилася розглядати цей позов», - повідомляє прес-служба братів КЛИЧКІВ.

Як зазначив Віталій КЛИЧКО, він «радий, що в цій судовій тяганині, що була ініційована нашим колишнім промоутером, поставлено остаточну крапку. Ми завжди були супротивниками судових розглядів і прихильниками домовленостей. Але іноді амбіції затьмарюють здоровий глузд».

«Ми завжди були переконані, що наш контракт завершено. І я дуже радий остаточному підтвердженню нашої правоти», - сказав Володимир КЛИЧКО.