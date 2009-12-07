Завтра відбудеться засідання Кабміну з питань протидії корупції

У відкритому режимі

Завтра, 8 грудня, відбудеться відкрите засідання Кабінету міністрів України з питань протидії корупції. Як повідомили УНІАН в Управлінні у зв’язках зі ЗМІ Секретаріату Кабміну, засідання розпочнеться о 15.00 у великій залі на 7-му поверсі Будинку уряду. Акредитація журналістів здійснюється до 12.00 8 грудня за тел.: 256-75-81, 256-66-32, 256-66-43, 256-65-71.

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