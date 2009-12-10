Для звільнення Медведька Омельченко підключатиме ПАРЄ

Народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО має намір найближчими днями запропонувати Парламентській Асамблеї Ради Європи ініціювати звернення до Верховної Ради України щодо розгляду питання про звільнення з посади за бездіяльність у розслідуванні резонансних справ генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.

Про це йдеться в оприлюдненому ним сьогодні на прес-конференції в УНІАН зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу відсутності реакції вищого керівництва Генпрокуратури на оприлюднені у ЗМІ факти зловживань заступника генпрокурора Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО.

Як зазначається у зверненні Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, ”15-16 грудня цього року я братиму участь у засіданнях двох комітетів ПАРЄ - у Комітеті з політичних питань та Комітеті з юридичних питань і прав людини. У випадку, якщо до мого від’їзду (14 грудня) на ці засідання генеральний прокурор України не звільнить з посади О.ШИНАЛЬСЬКОГО і не дасть його діям правової оцінки, я поінформую про це членів комітетів ПАРЄ і запропоную їм звернутися до Верховної Ради України з пропозицією звільнити О.МЕДВЕДЬКА із займаної посади за неналежне виконання службових обов’язків не лише у справі О.ШИНАЛЬСЬКОГО, а й в інших резонансних справах, зокрема, щодо непритягнення до цього часу до кримінальної відповідальності організаторів і замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.

На переконання Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, на сьогодні “керівництво Генеральної прокуратури втратило управління системою органів прокуратури”. ”Я зробив аналіз і дійшов висновку, що в цьому році генеральний прокурор не був генеральним прокурором: то лікарняні, то відпустки, то ще щось”, - зазначив Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.

Як повідомлялося, 2 грудня інтернет-видання «Українська правда» розмістило статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського Комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», президентом якої є О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. Нібито ця організація звертається до керівників місцевих властей з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - по добродійну грошову допомогу. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а в «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість покупки - 550 тис. євро).

При цьому, 4 грудня в інтерв`ю газеті «Сегодня» О.ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що дійсно придбав житло у Баден-Бадені (Німеччина).