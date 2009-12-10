Для звільнення Медведька Омельченко підключатиме ПАРЄ
За бездіяльність генпрокурора
Народний депутат Григорій ОМЕЛЬЧЕНКО має намір найближчими днями запропонувати Парламентській Асамблеї Ради Європи ініціювати звернення до Верховної Ради України щодо розгляду питання про звільнення з посади за бездіяльність у розслідуванні резонансних справ генерального прокурора України Олександра МЕДВЕДЬКА.
Про це йдеться в оприлюдненому ним сьогодні на прес-конференції в УНІАН зверненні до Президента України Віктора ЮЩЕНКА з приводу відсутності реакції вищого керівництва Генпрокуратури на оприлюднені у ЗМІ факти зловживань заступника генпрокурора Олександра ШИНАЛЬСЬКОГО.
Як зазначається у зверненні Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, ”15-16 грудня цього року я братиму участь у засіданнях двох комітетів ПАРЄ - у Комітеті з політичних питань та Комітеті з юридичних питань і прав людини. У випадку, якщо до мого від’їзду (14 грудня) на ці засідання генеральний прокурор України не звільнить з посади О.ШИНАЛЬСЬКОГО і не дасть його діям правової оцінки, я поінформую про це членів комітетів ПАРЄ і запропоную їм звернутися до Верховної Ради України з пропозицією звільнити О.МЕДВЕДЬКА із займаної посади за неналежне виконання службових обов’язків не лише у справі О.ШИНАЛЬСЬКОГО, а й в інших резонансних справах, зокрема, щодо непритягнення до цього часу до кримінальної відповідальності організаторів і замовників вбивства журналіста Георгія Гонгадзе”.
На переконання Г.ОМЕЛЬЧЕНКА, на сьогодні “керівництво Генеральної прокуратури втратило управління системою органів прокуратури”. ”Я зробив аналіз і дійшов висновку, що в цьому році генеральний прокурор не був генеральним прокурором: то лікарняні, то відпустки, то ще щось”, - зазначив Г.ОМЕЛЬЧЕНКО.
Як повідомлялося, 2 грудня інтернет-видання «Українська правда» розмістило статтю народних депутатів від БЮТ, членів парламентського Комітету з питань правосуддя Андрія ПОРТНОВА, Святослава ОЛЕЙНИКА, Валерія ПИСАРЕНКА і Володимира ПИЛИПЕНКА про діяльність громадської організації «Українська асоціація прокурорів», президентом якої є О.ШИНАЛЬСЬКИЙ. Нібито ця організація звертається до керівників місцевих властей з проханнями виділити їй земельні ділянки або приміщення, а до бізнес-структур - по добродійну грошову допомогу. Наприклад, попросила землю у мера Алушти, а в «Української автомобільної корпорації» - 50 тис. грн. «на здійснення статутних завдань», серед яких - зміцнення правопорядку і дотримання верховенства права. При цьому автори статті надали фотокопії відповідних документів. Крім того, УП опублікувала фотокопію договору купівлі нерухомості в Баден-Бадені самим О.ШИНАЛЬСЬКИМ (депутати стверджують, що вартість покупки - 550 тис. євро).
При цьому, 4 грудня в інтерв`ю газеті «Сегодня» О.ШИНАЛЬСЬКИЙ підтвердив, що дійсно придбав житло у Баден-Бадені (Німеччина).