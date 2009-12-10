Україні пророкують ріст шахрайства в системі страхування автовласників

Наступного року в Україні зростуть обсяги шахрайства, пов’язаного з обов’язковим страхуванням відповідальності автовласників, пише тижневик «Коментарі:».

Як відзначає видання, одна з причин цього - заплановане на 2010 рік підвищення лімітів відповідальності за цим видом страхування. Якщо зараз максимальна сума виплати матеріального збитку, завданому одному автомобілю, становить 25,5 тис. грн., то наступного року вона може збільшитися до 50 тис. грн. (відповідну пропозицію Моторного транспортного бюро України зараз розглядає Держфінпослуг). Причому виплата за нові автівки (іномаркам віком до семи років) здійснюватиметься без урахування зношування деталей і запчастин, відзначає тижневик.

«Можливість отримати майже вдвічі більший розмір відшкодування стане непереборною спокусою для певних категорій громадян», - вважає заступник начальника управління регулювання збитків автотранспортного страхування СК «НОВА» Єгор НИРКОВ.

Поки ж шахраї набивають руку, розробляючи нові схеми шахрайства з автоцивілкою, зауважує видання. «Наприклад, у випадку, якщо один з учасників аварії не застрахований, водії не фіксують ДТП і роз’їжджаються. Потім вони купують поліс страхування відповідальності, через два-три дні зустрічаються на тому ж місці й інсценують дорожньо-транспортну пригоду. Ще один вид шахрайства - інсценування безконтактного ДТП. Страхувальник нібито створює аварійну ситуацію, при якій його автомобіль залишається непошкодженим, а друга машина (уже розбита раніше) отримує множинні пошкодження в результаті з’їзду в кювет або зіткнення з деревом», - пояснює заступник директора департаменту врегулювання збитків СК «Українська страхова група» Євген АВРАМЕНКО.

За прогнозами експертів, у 2010 році перелік шахрайських схем поповниться, а виплати за незаконними претензіями на автоцивілку можуть збільшитися удвічі-тричі.