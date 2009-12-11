У Запоріжжі стріляли в директора представництва ДП ”Укрпошта”

У Запоріжжі стріляли в директора Запорізької дирекції держпідприємства ”Укрпошта” Олександра НАСЕКАНА.

Як повідомили УНІАН у керівництві Запорізького головного управління міліції, злочин було скоєно сьогодні близько 8.30 в кардіоцентрі на території 5-ї міськлікарні Запоріжжя.

”Невідомий двічі вистрілив О.НАСЕКАНУ в спину з вогнепальної зброї, після чого втік з місця злочину”, - повідомили в ГУ МВС у Запорізькій області.

Зараз на місці події працюють представники правоохоронних органів.

Потерпілому роблять операцію в 5-й міськлікарні.