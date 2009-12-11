Луценко виступив проти закону про боротьбу з корупцією

Міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО вважає, що з набуттям чинності наступного року нового закону про боротьбу з корупцією МВС стане працювати складніше.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив журналістам у Києві.

«Я думаю, що цей закон є недосконалим, тому що такі закони діють у країнах, де відомства забезпечені базовим фінансуванням, і звичайно, будь-які подачки з боку фондів є неприпустимими», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він зазначив, що на сьогодні МВС фінансується лише на 25% від потреби, а все інше міліція вимушена заробляти через дозволені законом платні послуги або користуватися допомогою благодійних фондів. «Якщо з 1 січня, згідно із законом, це все зупиниться, міліція буде, м’яко кажучи, неефективно працювати, як і інші відомства», - сказав він.

За словами Ю.ЛУЦЕНКА, таку ситуацію можна порівняти з наведенням макіяжу на важко хворого. «Його оперувати треба, а не наводити глянець. Цей закон дуже класний і красивий у країнах, де міліція має належне фінансування. У нас, на жаль, без цих подачок рухне система державного управління не тільки у міліції. Але закон є закон, вступить в силу - будемо виконувати. Єдине, що це не додасть ефективності основному завданню міліції – боротися зі злочинністю. Без бензину, без форми, без техніки буде, м’яко кажучи, важко», - зауважив міністр.