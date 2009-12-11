Вперше справи про госпіталізацію психічно хворих продено в он-лайн-режимі

В Івано-Франківську вперше в Україні в он-лайн-режимі проходять судові слухання справ щодо примусової госпіталізації психічно хворих. Про це йшлося на прес-конференції в Івано-Франківській обласній психоневрологічній лікарні №3 за участю представників суду, прокуратури та медиків.

Як передає кореспондент УНІАН, за словами учасників прес-конференції, це один з перших прикладів в Україні, коли справи цивільного провадження розглядаються за допомогою телекомунікаційних засобів. Наголошувалося, що такі судові слухання справ щодо примусової госпіталізації осіб у психіатричний стаціонар відбуваються відповідно до норм чинного законодавства. Журналістам продемонстрували, як це технічно відбувається на практиці.

Івано-Франківський міський суд використовує телекомунікаційні технології для розгляду справ щодо примусової госпіталізації психічно хворих і приймає відповідні рішення. За даними медиків, останніми роками кількість хворих, які потребують примусового лікування, збільшується. Приміром, нинішнього року суд направив у стаціонар обласної психоневрологічної лікарні більш як 170 осіб, а в 2006 році таких випадків було лише 13. За словами медиків, госпіталізація хворих у примусовому порядку повинна бути протягом двох діб підтверджена судом.

«Фізично і технічно виконати це було надзвичайно важко, – зауважив на прес-конференції головний лікар обласної психоневрологічної лікарні №3 Мирон МУЛИК. - У зв’язку з цим у нас виникали постійні колізії з суддями: то ми не могли вчасно подати документи, або в них щось не складалося. Тепер ми протягом доби подаємо документи в суд, який призначає годину розгляду. Пацієнта приводять і садять перед відеокамерою. Учасники суду через відео-зв`язок заслуховують пацієнта, задають йому запитання, а він відповідає. Після дотримання всіх судових процедур суд приймає рішення».

Судді стверджують, що відколи лікарні обладнали відео-конференц-зв`язком, поменшало клопотів у медперсоналу. «Зростає кількість хворих, відповідно, збільшується кількість судових розглядів за участю психіатрів, – наголосила на прес-конференції суддя Івано-Франківського міського суду Іванна КОВАЛЮК. - Відколи лікарні обладнали відео-конференц-зв`язком, поменшало клопотів у медперсоналу, та і нам легше».

У телекомунікаційному режимі вже проведено 10 засідань, на яких розглянуто 12 справ.