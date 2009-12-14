Єфремов пропонує ухвалити чинний регламент ВР як закон

Голова Комітету Верховної Ради України з питань регламенту, депутатської етики та організації роботи парламенту Олександр ЄФРЕМОВ пропонує ухвалити чинний регламент Верховної Ради як закон.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ЄФРЕМОВ сказав на засіданні Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту.

Він наголосив, що необхідно «затвердити законом регламент, який був раніше, не вносячи ніяких змін, щоб не було суперечностей з даного питання».

О.ЄФРЕМОВ підкреслив, що регламент «дозволяв нормально функціонувати Верховній Раді».

За його словами, це дасть можливість «відреагувати на вимогу Конституційного Суду України і затвердити даний регламент як закон».

За словами О.ЄФРЕМОВА, якщо фракції будуть не проти такої ініціативи, ВР може розглянути відповідний законопроект вже поточного тижня.

Як повідомляв УНІАН, 27 листопада Конституційний Суд України визнав неконституційними закон України «Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України» від 4 вересня 2008 року та Регламент парламенту від 19 вересня 2008 року.