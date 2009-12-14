Судді закликають кандидатів у президенти оприлюднити пропозиції

Асоціація суддів України закликає кандидатів у президенти оприлюднити свої пропозиції щодо покращення роботи суддів та вирішення ключових проблем у сфері вітчизняного правосуддя.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне звернення сьогодні на прес-конференції у Києві оприлюднив президент АСУ Олег ПРИСЯЖНЮК.

Як зазначається у документі, члени асоціації просять кандидатів у президенти, зокрема, висловити своє бачення щодо порядку обрання і призначення суддів, у тому числі на адміністративні посади; окреслити суть статусу голови суду; окреслити шляхи вирішення проблем фінансування судів і соціального захисту суддів; надати рекомендації з приводу відповідальності суддів за неправомірні рішення тощо.