Президент частково зупинив постанову Кабміну

Президент України Віктор ЮЩЕНКО своїм указом зупинив дію окремих положень постанови Кабінету міністрів України від 8 грудня про залучення державним підприємством «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту під державну гарантію.

Текст документу оприлюднений на офіційному сайті глави держави.

В указі нагадується, що Кабмін 8 грудня 2009 року видав постанову №1331 «Про залучення державним підприємством для постачання медичних установ «Укрмедпостач» у 2009 році іноземного кредиту для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію», якою погодився з пропозицією Міністерства охорони здоров`я України щодо залучення кредиту в сумі, що не перевищує 500 млн. доларів США, для реалізації інвестиційного проекту щодо забезпечення лікувально-профілактичних закладів медичним та іншим обладнанням, транспортними засобами, виробами медичного призначення та лікарськими засобами під державну гарантію (пункт 1). При цьому Кабмін доручив Мінфіну забезпечити обслуговування та погашення кредитів, наданих під державну гарантію, внесення інших платежів, пов`язаних із реалізацією інвестиційного проекту, за рахунок коштів, що передбачатимуться Міністерству охорони здоров`я України на зазначені цілі у державному бюджеті України на 2010 та наступні роки (пункт 6).

Президент вважає, що названі положення постанови уряду не відповідають Конституції України.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Крім того, Президент звернувся до Конституційного Суду України для вирішення питання про конституційність пунктів 1-7 постанови Кабміну від 8 грудня 2009 року № 1331.

Брати участь у конституційному провадженні за цим поданням уповноважено заступника глави Секретаріату Президента України - представника Президента у Конституційному Суді Марину СТАВНІЙЧУК.

Як повідомляв УНІАН, 10 листопада Президент В.ЮЩЕНКО вже зупиняв дію постанови Кабінету міністрів від 14 жовтня 2009 года № 1090 щодо залучення «Укрмедпостач» кредиту.

8 грудня уряд знову видав подібну постанову.