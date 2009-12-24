Мін‘юст готує проект заходів із захисту прав вкладників «Еліта-Центр»

Міністерством юстиції буде підготовлено проект рішення Кабінету міністрів з метою впровадження заходів, які б забезпечили захист прав вкладників «Еліта-Центр».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мн’юсту, про це сказав міністр юстиції Микола ОНІЩУК, відповідне рішення було ухвалене під час робочої зустрічі членів Комісії з розв’язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр.

Зустріч відбулася 24 грудня 2009 року в Міністерстві юстиції під головуванням міністра юстиції М.ОНІЩУКА.

За словами міністра юстиції, у ході зустрічі були заслухані доповіді членів Комісії - представників Міністерства регіонального розвитку та будівництва, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури, Київської міської державної адміністрації, а також представників ошуканих вкладників «Еліта-Центр».

Окремо увагу було зосереджено на проблемних питаннях щодо правового регулювання захисту ошуканих інвесторів.

Проект відповідного урядового рішення щодо заходів, які б забезпечили захист прав вкладників «Еліта-Центр», Міністерство юстиції планує підготувати до 28 грудня 2009 року.

Як відомо, Комісію з розв’язання проблеми забезпечення житлом інвесторів, які зазнали збитків внаслідок діяльності групи будівельних компаній «Еліта-Центр», та представниками ошуканих вкладників «Еліта-Центр» було утворено розпорядженням Кабінету міністрів України від 8 лютого 2008 року. Ним же затверджено план першочергових заходів з виконання відповідного Указу Президента України від 4 лютого 2008 № 89.

Згідно з рішенням Кабінету міністрів України від 23 грудня 2009 року, міністра юстиції М.ОНІЩУКА призначено координатором питань законодавчого урегулювання вирішення проблем вкладників «Еліта-Центр».