Кличко заявляє про «новорічний» дерибан столичної землі

Лідер однойменного блоку в Київській міській раді Віталій КЛИЧКО заявляє про «новорічний розпродаж» столичної землі більшістю міської ради за тіньовими схемами.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав учора на засіданні сесії з трибуни Київради.

Звертаючись до киян та опозиційних депутатів, він сказав: «Сьогодні ми присутні на новорічному розпродажі землі. Депутатам були роздані папки з питаннями порядку денного, які неможливо вивчити за короткий проміжок часу. 30 – загальні, 9 – власність, все решта – це земельні питання».

В.КЛИЧКО підкреслив, що на сьогоднішню сесію винесено не менше 255 земельних проектів рішень. Крім того, за його словами, 119 питань на ранок сьогоднішнього дня не мали проектів рішень.

При цьому він назвав перелік проектів рішень, у яких вбачається, на переконання Блоку Кличка, порушення при оформленні проектів та винесенні питань на засідання сесії.

Зокрема, він навів один з прикладів, де заява особи на отримання нею землі у власність написана у липні цього року, а погодження на цю землю датовано травнем цього року.

«Це фальсифікація… Час Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО не безмежний. І кожен, хто має відношення до цих махінацій, відповість за законом», - пообіцяв В.КЛИЧКО.

Він також наголосив, що 400 млн. грн., які мають сьогодні поповнити бюджет столиці завдяки продажу землі Києва, є заниженою цифрою, оскільки справжня вартість цієї землі, на переконання В.КЛИЧКА, становить не менше 1 млрд. грн.

На це секретар Київради Олесь ДОВГИЙ звернувся до представника земельного управління Київради з проханням провести розслідування викладених В.КЛИЧКОМ фактів, а також доповісти про це депутатам.

Він пообіцяв, що буде проведено «найжорсткіше, публічне» розслідування.

Як пояснив керівник управління стосовно проекту рішення, який, як приклад, навів В.КЛИЧКО, у пояснювальних матеріалах помилково вказано не той рік. І вся документація оформлювалась у визначеному порядку – близько півтора року.

Стосовно вартості земельних ділянок, то керівник земуправління підкреслив, що експертна оцінка робиться незалежними експертами, які несуть відповідальність перед законом.