Міліція викрила ще 10 фактів використання підроблених дипломів

Працівники міліції викрили 10 фактів використання державними службовцями підроблених дипломів про вищу освіту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю та міжнародної діяльності МВС України, працівники Головного Управління боротьби з організованою злочинністю МВС України здійснюють перевірку достовірності дипломів про вищу освіту службовців органів влади та місцевого самоврядування. Наразі викрито десять фактів можливого використання державними службовцями підроблених дипломів. Зокрема, в Автономній Республіці Крим викрито два таких випадки, у Миколаївській та Одеській областях - по три, у Херсонській області та в Києві - по одному.

Наразі у Криму, Херсонській області та в Києві порушено три кримінальні справи, щодо інших семи фактів ще триває перевірка.

Так, слідчим відділом Дніпровського райуправління ГУ МВС України в місті Києві порушено кримінальну справу за ч.3 ст.358 ”Використання підроблених документів” Кримінального кодексу України за фактом використання підробленого диплома про отримання повної вищої освіти за спеціальністю “фінанси і кредит”. Цей підроблений документ зловмисник використовував під час влаштування на державну службу на посаду начальника одного з управлінь районної державної адміністрації.

Крім того, слідчим відділом Слідчого управління Головного управління МВС України в АР Крим порушено кримінальну справу за ч.ч.1,3 ст.358 ”Підроблення та використання підроблених документів” Кримінального кодексу України за фактом використання підробленого диплома про отримання повної вищої освіти за спеціальністю “фінанси і кредит” під час влаштування на посаду начальника одного з управлінь міської ради.

На Херсонщині прокуратурою області порушено кримінальну справу за ч.1 ст.358 ”Підроблення документів” Кримінального кодексу України за фактом використання підробленого документа про тримання повної вищої освіти за спеціальністю “інженер-будівельник” під час влаштуванні на державну службу у районну державну адміністрацію.

Наразі перевірки щодо достовірності дипломів про вищу освіту державних службовців тривають.