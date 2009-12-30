Влада Києва затягує розгляд справи про комунальні тарифи?

Судове засідання у справі за позовом лідера Блоку Віталія Кличка у Київраді до Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО і КМДА щодо законності тарифів на житлово-комунальні послуги, введених з серпня цього року, перенесено на 5 лютого 2010 року.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Блоку Кличка, засідання, що мало відбутися 28 грудня, перенесено у зв’язку з неявкою на суд Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО та його представників.

”Це вже друге поспіль перенесення судового засідання з «тарифного питання». Перший раз засідання не відбулось у зв’язку з тим, що Київська міська державна адміністрація так і не змогла опублікувати у газеті «Хрещатик» оголошення про дату та місце розгляду справи”, - наголошують у блоці.

Сторона позивача вважає, що такі дії міського голови та його представників є свідомим затягуванням розгляду позову.

“Не виключено, що в разі неспроможності Київського міського голови самостійно з’явитися на наступне засідання суд поставить питання про його примусовий привід”, - зазначають представники Блоку Кличка.

Як повідомляв УНІАН, Шевченківський районний суд столиці розглядає адміністративний позов Віталія КЛИЧКА щодо скасування розпоряджень Київської міської державної адміністрації від 31 серпня 2009 р. № 978-981 про встановлення тарифів на житлово-комунальні послуги для населення. Визнання їх нечинними з моменту прийняття автоматично тягне за собою перерахунок сплачених киянами коштів.