СБУ оприлюднить матеріали кримінальної справи про Голодомор

Служба безпеки України розсекретить і оприлюднить матеріали кримінальної справи за фактом геноциду українського народу в 1932-1933 роках.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам у Києві голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, розслідування справи завершено. ”Юридичний висновок відправляється в Генеральну прокуратуру, а після цього - до суду”, додав він.

”Наступного року перше, що ми з вами зробимо - опублікуємо всі матеріали. Я особисто розсекречу все, що можна розсекретити, і за рішенням суду все буде оприлюднено - вся доказова база, всі документи, підписи, таємні вказівки, свідчення очевидців або жертв Голодомору”, - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, 320 томів кримінальної справи складно буде оприлюднювати, ”але ключові доказові матеріали обов`язково буде оприлюднено”. ”А поступово, я думаю, ми оприлюднимо всі матеріали”, - додав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Як сказав голова СБУ, матеріали справи буде направлено ”до міжнародних судів і міжнародних організацій”. ”Це ще одна обіцянка - СБУ зробить це в січні наступного року”, - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО і нагадав, що в даний час завершується історико-правова експертиза, матеріали якої долучать до матеріалів справи. ”У рамках кримінальної справи буде оприлюднено і експертизи - і демографічна, і історико-правова, і судові експертизи, які робилися по областях”, - відзначив він.

На запитання про те, хто представлятиме цю справу в суді, В.НАЛИВАЙЧЕНКО відповів: ”У суді представлятимуть державу прокурор і представник СБУ. Потреби в представниках Росії чи ще якоїсь країни немає. Злочин розслідувався і документувався на території України. Якщо хтось хоче після цього приєднатися - це їх справа, не наша”.