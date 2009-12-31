Глава МВС Ізраїлю: всі повії приїжджають з України

"Не варто відміняти візи з Україною – саме з цієї країни до Ізраїлю прибувають всі повії і торговці жінками". Таку заяву зробив 29 грудня міністр внутрішніх справ Елі Ішай, повідомляє ізраїльський сайт КURSOR.co.il з посиланням на радіостанцію "Коль Ісраель".

«Коли вирішувалося питання про відміну віз для російських туристів, МВС і міністерство внутрішньої безпеки заявляли, що найпроблематичнішою країною у сфері работоргівлі і проституції є Україна. Саме тому я проти відміни віз для українських туристів, що може привести до різкого збільшення числа повій і нелегальної робочої сили на території Ізраїлю», - заявив Ішай.

Заява Ішая викликала різкий протест в інших депутатів кнесету. Так, глава опозиції Ципі Лівні заявила, що "подібні образливі вислови і узагальнення, які зачіпають цілу общину, - недопустимі".

Ініціатива відмінити візи з Україною належить міністрові туризму Стасу Місежникову. Нагадаємо, що відміна віз з Росією привела до різкого збільшення туристів з Росії до Ізраїлю – з 80 тисяч в 2008 році до 400 тисяч в 2009 році.

Очікується, що відміна віз з Україною також приведе до подібних показників. За словами Місежникова, кількість туристів з України збільшиться з 70 до 200 тисяч в рік.