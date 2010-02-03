БЮТ звернеться до суду, якщо на сесіях рад лунатиме агітація

Депутати фракцій БЮТ у Харківській міській і обласній радах мають намір звернутися у судові органи і Центральну виборчу комісію «з метою застосування законних санкцій до кандидатів і посадовців, що допустили зловживання службовим становищем» у разі використання трибуни міської і обласної рад для ведення агітації на користь одного з кандидатів на посаду Президента України в середу, 3 лютого.

Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі обласної організації БЮТ, про це заявили сьогодні на прес-конференції у Харкові депутати-«бютівці», стурбовані тим, що «місцеві представники Партії регіонів вирішили терміново провести сесії облради і міськради саме того дня, коли до Харкова з робочим візитом прибуває прем`єр-міністр і кандидат у президенти Юлія ТИМОШЕНКО».

«Мета цієї акції – спеціально «підігнаної» під візит Ю.ТИМОШЕНКО до Харкова – видати у ЗМІ чергову порцію «передвиборчої маячні» на адресу Ю. ТИМОШЕНКО», – вважають представники харківського БЮТ.

«Ми вважаємо, що гроші харківських платників податків не повинні витрачатися на проведення передвиборних заходів під виглядом роботи представницьких органів територіальних общин міста й області. Красномовство представників Партії регіонів у Харківських міській і обласній радах не в змозі компенсувати той негативний ефект, який викликала відмова Віктора ЯНУКОВИЧА від публічних передвиборних дебатів з Ю. ТИМОШЕНКО. Все, що хотів, але так і не наважився сказати В. ЯНУКОВИЧ на адресу Юлії ТИМОШЕНКО, слід було робити особисто, а не через місцевих посередників», – йдеться у заяві депутатів.

В умовах, що склалися, за словами харківських «бютівців», головною темою обговорення депутатів місцевих рад «мають стати оцінка якості роботи комунальних служб по прибиранню снігу і перерахунок вартості неякісних послуг ЖКГ у зимовий період, а не повторення з трибуни облради і міськради заяв прес-служби Партії регіонів».

Як повідомляв УНІАН, в середу, 3 лютого, відбудеться робоча поїздка до Харкова прем`єр-міністра України Ю. ТИМОШЕНКО.

3 лютого в Харкові також відбудуться позачергові сесії обласної і міської рад.