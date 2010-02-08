БЮТ вимагає скасування змін до закону про вибори Президента

Фракція БЮТ вимагає скасування Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України», який був ухвалений 3 лютого «з порушенням всіх конституційних норм». Про це заявив сьогодні під час Погоджувальної ради перший заступник голови фракції БЮТ Андрій КОЖЕМ’ЯКІН.

Як передає кореспондент УНІАН, під час Погоджувальної ради лідерів фракцій та голів комітетів парламенту виникла словесна перепалка між головою Верховної Ради України Володимиром ЛИТВИНИМ та А.КОЖЕМ’ЯКІНИМ щодо скасування закону про внесення змін до Закону України «Про вибори Президента України».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наполягав на тому, щоб Верховна Рада України скасувала закон, який був ухвалений 3 лютого «з порушенням всіх конституційних норм». Він також наполягав на необхідності створення комісії в парламенті, яка б розслідувала питання, яким чином даний закон був підписаний «без погодження з комітетом, без підготовки спеціальної таблиці».

А.КОЖЕМ’ЯКІН наголосив, що голосування 3 лютого показало, що «ми живемо тільки по понятіям». Він додав, що відбулося «гвалтування Верховної Ради України».

За його словами, вибори показали, що всі заяви Партії регіонів щодо блокування виборчого процесу представниками комісій від кандидата на пост Президента України Юлії ТИМОШЕНКО не мали під собою основи. За його словами, водночас, у Донецькій області на кількох дільницях до роботи комісій не допускали представників від Ю.ТИМОШЕНКО.

У відповідь голова ВР В.ЛИТВИН порекомендував фракції БЮТ внести проект закону щодо скасування закону «Про внесення змін до закону України «Про вибори Президента України». За його словами, парламент тоді визначиться з даного питання. Він також не висловив заперечень щодо створення комісії, яка б розслідувала питання, як підписувався даний закон.

При цьому В.ЛИТВИН закликав завтра ухвалити як закон Регламент ВР, який врегулює питання діяльності парламенту.

Говорячи про порушення, В.ЛИТВИН зазначив, що представники фракції БЮТ у свій час «бігали за мною, щоб я підписав бюджет, підписав закон про Євро-2012». За його словами, хіба тоді «не була наруга над ВР?». Він зауважив, що фракція БЮТ мала взяти участь у голосуванні за поправки до закону про вибори. «Треба було вставити картки і проголосувати кілька поправок, і тоді закон був би розірваний», - зазначив В.ЛИТВИН.

Коли А.КОЖЕМ’ЯКІН знову почав говорити про те, що 3 лютого відбулася «наруга над ВР», коли був ухвалений закон, В.ЛИТВИН відповів: «Наругою над Верховною Радою України є те, що до цього часу немає проекту бюджету на 2010 рік у парламенті».