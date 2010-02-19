Ющенко хоче справу проти голови спостережної ради «Павлограджитлобуду»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО просить Генеральну прокуратуру порушити кримінальну справу у зв’язку з ініціативою голови спостережної ради ВАТ «Павлограджитлобуд» Ігоря СЛЮНЬКОВА звільнити з посад голову правління і більше 10 менеджерів різного рівня за те, що вони спілкувалися на робочих місцях українською мовою та позиціонували підприємство як українського виробника.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила сьогодні журналістам прес-секретар глави держави Ірина ВАННИКОВА.

За її словами, Президент звернувся до генерального прокурора Олександра МЕДВЕДЬКА щодо порушення кримінальної справи за фактом дискримінації за ознакою мови і національності за ст. 161 Кримінального кодексу України проти І.СЛЮНЬКОВА.

Окрім того, Президент дав доручення голові СБУ Валентину НАЛИВАЙЧЕНКУ перевірити ситуацію у Павлограді на предмет наявності у діях власників ВАТ «Павлограджитлобуд» ознак злочину, спрямованого проти національної безпеки України.

«Президент України вважає, що оцінку голові спостережної ради «Павлограджитлобуд» за його діяльність, пов’язану з дискримінацією за ознакою мови і національності, мають дати також політичні діячі, політичні сили та громадськість. Зокрема, Президент чекає такої оцінки від БЮТ, штаб якої на виборах очолював І.СЛЮНЬКОВ», - заууважила І.ВАнНИКОВА.

«На думку В.ЮЩЕНКА, у цивілізованому суспільстві такі дії мають бути однозначно засуджені, оскільки відкривають шлях до наростання нетерпимості та дискримінації у суспільстві», - сказала І.ВАННИКОВА.

За її словами, «фактично професіонали опинилися на вулиці за те, що були патріотами своєї країни і не соромилися цього».

І.ВАННИКОВА зазначила, що такі дії прямо суперечать ч. 2 ст. 24 Конституції України, за якою не допускається привілеїв чи обмежень за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших уподобань, статі, етнічного і соціального походження, майнового стану, місця проживання та мовними або іншими ознаками.

«На думку глави держави, цей виробничий на перший погляд конфлікт містить усі ознаки кричущого порушення основоположних норм Конституції України», - підкреслила І.ВАННИКОВА.