Депутат від КПУ Самойлик закликала правоохоронців знайти Сіленкова
«Голови ОДА немає, він сховався»
Народний депутат від КПУ Катерина САМОЙЛИК звернулася до правоохоронних органів з проханням знайти голову Херсонської облдержадміністрації Бориса СІЛЕНКОВА.
Як передає кореспондент УНІАН, про це депутат сказала сьогодні під час виступів у Верховній Раді.
Вона зазначила, що на сьогодні в Херсонській області немає керівника, який повинен вирішувати нагальні питання. За словами К.САМОЙЛИК, ряд населених пунктів в кількох районах Херсонської області затоплені, й люди із цих сіл звертаються до обласної держадміністрації з листами, а «голови немає, він сховався від такого позору, який переніс». За її словами, голова Херсонської облдержадміністрації зник ще після першого туру виборів Президента України.
К.САМОЙЛИК зазначила, що зараз в Херсонській області нікому звернутися до Кабінету міністрів України і попросити про виділення коштів на ліквідацію наслідків підтоплення.
Звертаючись до правоохоронних органів, К.САМОЙЛИК зазначила: «Допоможіть знайти, приведіть у наручниках голову Херсонської обласної державної адміністрації і заставте його виконувати свої обов’язки».
Як повідомляв УНІАН, випадання значної кількості дощу і снігу в грудні 2009 року, січні-лютому поточного року та різке коливання температури повітря призвели до підтоплення приватних житлових будинків і садиб в Херсонській області.
Н сьогодні в 7 районах Херсонській області та Херсоні підтоплено 1894 житлових будинки та 3020 садиб.