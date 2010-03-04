У Києві цього місяця буде поновлено евакуацію автомобілів

З середини березня в Києві поновиться евакуація неправильно припаркованих автомобілів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявила сьогодні на прес-конференції перший заступник голови Київської міської державної адміністрації Ірена КІЛЬЧИЦЬКА.

«Евакуаторів потребує місто для порядку. Це дуже хороший досвід, і з середини березня, ми думаємо, що евакуатори працюватимуть», - сказала І.КІЛЬЧИЦЬКА.

Вона відзначила, що питання про повернення евакуаторів на дороги було пов`язане з політичними моментами. Крім того, вона повідомила, що 10 березня відбудеться черговий суд щодо евакуаторів.

І.КІЛЬЧИЦЬКА також підкреслила, що евакуатори працюватимуть спільно з ДАІ і КМДА.

Як повідомляв УНІАН, 16 лютого 2009 року в прес-службі Міністерства юстиції поінформували, що втратив силу Порядок затримання і зберігання евакуйованих з вулиць столиці автомобілів. За даними Мін’юсту, відповідний наказ було видано 13 лютого. Його видано з метою приведення у відповідність з вимогами чинного законодавства вищезазначеного порядку. Відповідно до статті 2652 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядок тимчасового затримання і зберігання транспортних засобів на спеціальних майданчиках і стоянках має визначатися Кабінетом міністрів України.

Після заяви Мін’юсту евакуатори припинили роботу на території Києва.