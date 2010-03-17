Суд скасував передачу бізнес-структурі землі санаторію «Долосси»

Вищий господарський суд України скасував рішення апеляційної інстанції, яке давало бізнес-структурі право претендувати на 0,96 га території протитуберкульозного санаторію «Долосси» в Криму.

«Таким чином, залишена в силі ухвала Господарського суду Криму, що визнав при новому розгляді справи недійсним договір, за яким надавалося право на частину санаторної землі», - йдеться в переданому УНІАН повідомленні кримської прокуратури.

Спір за землі оздоровниці триває вже декілька років.

Санаторій «Долосси» побудовано в радянські роки на Південному березі Криму.