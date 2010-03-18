Прокурором Криму призначено Молицького

Прокурором Криму призначено Степана МОЛИЦЬКОГО замість Володимира БОЙКА.

Як сказав по телефону кореспондентові УНІАН керівник прес-служби Генеральної прокуратури України Юрій БОЙЧЕНКО, С.МОЛИЦЬКИЙ є добрим фахівцем. «Він має великий досвід роботи, людина - високопрофесійна, принципова. Думаю, він на місці там (у Криму) буде», - сказав Ю.БОЙЧЕНКО.

Генеральний прокурор Олександр МЕДВЕДЬКО представив нового начальника працівникам прокуратури АРК сьогодні в Сімферополі.

О.МЕДВЕДЬКО повідомив, що В.БОЙКА призначено на посаду першого заступника начальника Головного слідчого управління Генпрокуратури, повідомила по телефону УНІАН керівник прес-служби кримської прокуратури Наталія БОЯРКІНА.

В.БОЙКО очолював прокуратуру Криму з лютого 2008 року.

С.МОЛИЦЬКИЙ до призначення на посаду в Криму працював начальником Управління нагляду за дотриманням законів спецпідрозділами й іншими установами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю і корупцією, Генпрокуратури. Раніше він обіймав різні посади в прокуратурах Донецька, Донецької і Харківської областей, очолював прокуратуру Сумської області.

17 березня парламент Криму дав згоду на призначення С.Молицького прокурором автономії.