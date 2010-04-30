Керівника донецької «Свободи» викликають на допит в СБУ

30 квітня 2010 року о 16.00 заступник голови управління СБУ у Донецькій області Володимир КОНЮЧЕНКО викликає на допит голову Донецької міської організації ВО «Свобода» Артура ШЕВЦОВА. Причину виклику не пояснюють, повідомили УНІАН у прес-службі Всеукраїнського об’єднання «Свобода».

При цьому прес-служба зазначає, що 29 квітня 2010 року заступника голови Київської міської організації ВО «Свобода» Андрія ІЛЛЄНКА у телефонному режимі намагались викликати на допит у карний розшук МВС (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/014728/).

29 квітня 2010 року заступника голови ВО «Свобода» Андрія МОХНИКА було викликано на допит у карний розшук МВС. Підставою для виклику стало те, що 27 квітня А.МОХНИК був одним із організаторів мирної акції протесту проти ратифікації зрадницької угоди про продовження терміну перебування на території України Чорноморського флоту РФ (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/014713/).

Також 29 квітня 2010 року члена Політради ВО «Свобода», мовознавця Ірину ФАРІОН було викликано в Управління з боротьби з організованою злочинністю МВС України у Львівській області з метою дати пояснення щодо так званих подій у львівському дитсадку №67 (http://www.svoboda.org.ua/diyalnist/novyny/014722/).