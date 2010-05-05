КС завтра розбиратиметься з новими повноваження комітету ВР

Завтра, 6 травня, Конституційний Суд України розпочне у формі усного слухання розгляд справи за конституційним поданням 58 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) положень пунктів 3, 4, 5, 6 статті 9, пунктів 3, 4, 5 статті 10, підпункту «г» пункту 1 статті 24, пункту 3 статті 26 Закону України «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю», пункту 10 статті 14, статті 331 Закону України «Про комітети Верховної Ради України».

Як повідомили УНІАН у прес-службі Конституційного Суду України, оскарженими положеннями закону «Про організаційно-правові основи боротьби з організованою злочинністю» Комітет Верховної Ради з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією наділено новими повноваженнями, що стосуються питань створення і ліквідації антикорупційних спецпідрозділів та призначення і звільнення з посад начальників управлінь по боротьбі з організованою злочинністю органів МВС, СБУ і прокуратури.

Оспорюваними положеннями закону про комітети парламентським комітетам було надано нові повноваження з погодження питань щодо призначення і звільнення з посад керівників відповідних державних органів, створення і ліквідації спеціальних державних органів, віднесених до предметів відання комітетів. Автори клопотання вважають, що надання комітетам Верховної Ради повноважень приймати державно-владні рішення суперечить Конституції України.

Суддя-доповідач у справі – Юрій БАУЛІН.

Початок о 10.00.

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