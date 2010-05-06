Викрито нотаріуса, який склав від імені померлих понад 70 договорів

У Кіровоградській області працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили приватного нотаріуса районного нотаріального округу, котра впродовж 2000-2001 років від імені померлих осіб склала 71 договір про дарування сертифікатів на право володіння земельними паями загальною площею 308 га місцевим жителям.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, унаслідок цих дій державі завдано збитки на суму 3,2 мільйона гривень. Прокуратурою району за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч.2 ст.364 та ч.2 ст.366 (зловживання владою або службовим становищем й службове підроблення) КК України.