На Харківщині мера одного з міст викрито у хабарництві

У Харківській області мер одного з міст вимагав та отримав 20 тисяч гривень хабара від приватного підприємця за сприяння в отриманні дозволу на виготовлення технічної документації проекту землевідводу загальною площею 0,3 га.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв`язків з громадськістю МВС України, задокументовано ще два факти отримання правопорушником хабарів на загальну суму 3 тисячі гривень. Хабарника затримано.

Прокуратурою області порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 368 (одержання хабара) Кримінального кодексу України.