Митні служби України і РФ домовилися активізувати співпрацю

Митні служби України і Росії домовилися активізувати співпрацю.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це сьогодні журналістам повідомив керівник Федеральної митної служби РФ Андрій БЕЛЬЯНІНОВ.

«У мене була одна зустріч з новим керівником митниці. Ми обговорили ті завдання, які поставили президенти. Накреслили план дій, котрий значною мірою полягає в тому, що мають проінвентаризувати нашу інфраструктуру, адже вона в нас не синхронна на кордоні», - сказав А.БЕЛЬЯНІНОВ.

«Ми маємо подивитися, які перспективи щодо спеціалізації пунктів пропуску і взагалі митного режиму», - додав він.

А.БЕЛЬЯНІНОВ повідомив, що до цього процесу підключається федеральне агентство з облаштування державного кордону Російської Федерації (Роскордон) – відомство, що відповідає за інфраструктурні об`єкти на кордоні.

За його словами, сторони також домовилися про принципи інформаційного обміну.

А.БЕЛЬЯНІНОВ повідомив, що правова основа для взаємодії служб двох країн закладена, і зараз «слід пожвавити те, що є».

«Українські митники дуже грамотні і вчити їх чомусь не треба. А корупційні прояви – це внутрішня справа кожної країни», - сказав він.