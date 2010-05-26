З кандидатів у президенти пропонують брати довідки про психічне здоров`я

Верховна Рада Криму пропонує Верховній Раді України схвалити законопроект, який зобов`язує кандидатів на посаду Президента країни, кандидатів у мери, депутатів парламенту і місцевих рад подавати довідки про психічне здоров`я і відсутність алкогольної і наркотичної залежності.

Як передає кореспондент УНІАН, за затвердження проекту закону проголосували 75 з 94 парламентаріїв, присутніх у залі засідань сьогодні. Усього в парламенті Криму 100 депутатів.

Депутати пропонують вказати в законах «Про вибори Президента України», «Про вибори народних депутатів України», «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної республіки Крим, місцевих рад і сільських, селищних, міських голів», що главою держави, мером, депутатом не може бути обрана людина, котра страждає на тяжкі психічні розлади або має алкогольну чи наркотичну залежність, підтверджену «у встановленому законом порядку».

Парламентарії просять доповнити закони положенням, яке зобов`язує кандидатів представляти виборчій комісії медичні довідки про проходження психіатричних оглядів і сертифікати наркологічного огляду.