УБОЗівці викрили посадовця МНС

Працівники Управління боротьби з організованою злочинністю Головного управління МВС в Києві та ГУБОЗ МВС викрили одного з керівників Департаменту капітального будівництва та забезпечення житлом Міністерства з питань надзвичайних ситуацій, дії якого призвели до збитків державному бюджету на суму понад 10 млн. грн.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ГУБОЗ МВС України.

Встановлено, що у 2008-2009 рр. проводилися тендерні процедури з виконання програми «Забезпечення житлом громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». Під час цих процедур посадовець не повідомив голову та членів тендерного комітету МНС України, що для виконання житлової програми є фактичний забудовник. Це призвело до прийняття необгрунтованого рішення про обрання процедури закупівлі квартир за завищеною ціною у однієї з комерційних структур. Таким чином державі були завдані збитки на суму 10 млн. 840 тис. грн.

За даним фактом Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України. Санкція цієї статті передбачає до 6 років позбавлення волі. Ведеться слідство.