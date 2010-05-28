Міліція викрила трьох осіб, які дали митнику хабар

Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю викрили двох директорів товариств з обмеженою відповідальністю та жителя Києва, які передали працівнику одного з митних постів понад 950 тисячі доларів хабара за оформлення вантажів за завищеними тарифами.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, у результаті цього правопорушники безпідставно отримали з державного бюджету відшкодування ПДВ на загальну суму 29,2 млн. грн.

Генеральною прокуратурою України порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 366 та ч. 2 ст. 369 та (службове підроблення й давання хабара) Кримінального кодексу України.