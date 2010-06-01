На хабарі упіймався заступник голови райсуду Вінниччини
17:56, 01 червня 2010Право
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Вимагав та отримав хабар
Слідчим управлінням з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України спільно з працівниками СБУ 31 травня викрито «на гарячому» після одержання хабара заступника голови районного суду Вінницької області.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Генпрокуратури, встановлено, що посадовець вимагав та отримав хабар в сумі 2 тис. доларів США від підсудного під час розгляду кримінальної справи за винесення йому вироку не пов’язаного з позбавленням волі.
За даним фактом порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 368 Кримінального уодексу України.
На даний час у справі проводиться досудове слідство.
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